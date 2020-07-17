Cansu Tosun: Sen nasıl bir eşsin

Geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel'in dünyaya gelmesiyle anne olan oyuncu Cansu Tosun mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşi Erkan Koçak Köstendil ve bebeğiyle çekilen karesini yayınlayan oyuncu, "41 haftanın sonunda bu mucizeye kavus¸tuk ve sen nasıl bir es¸, sevgili, arkadas¸, ruh ve babasın." ifadelerini kullandı.

2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Marsel adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

"MUCİZEYE KAVUŞTUK"

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

37 yaşındaki oyuncu Erkan Koçak Köstendil ise paylaşımına şu notu düştü:

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli degˆil ama en azından tes¸ekku¨r edebilirim. Allah'a s¸u¨ku¨r, canına kurban Cansu... Hos¸ geldin ogˆlum..."

Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.