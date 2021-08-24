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Cansu Taşkın düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Cansu Taşkın düzgün fiziğiyle dikkat çekti! Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve manken Cansu Taşkın, tatiline Çeşme'de devam ediyor.
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