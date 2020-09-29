Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un objektiflere yansıyan uyumu!

İlk bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizinin çekimleri son hız devam ediyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk performanslarının yanı sıra uyumları ile de ekranın yeni çifti olmaya hazırlanıyor.

Dizide Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı ‘’Sadakatsiz’’ dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor.