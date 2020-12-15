Cansu Dere takdir topladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Ünlü oyuncu, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken, gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.
‘Kurtaranev’ ve ‘orman beslemesi’ isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere’ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.