Cansel Elçin'den 'içlik' itirafı!

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle laflayan Elçin, geçtiğimiz haftalarda bir derginin çekimi için takım elbiseyle kayak yaptığı anlar hakkında konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile bir derginin çekimleri için Kartalkaya 'ya giden Cansel Elçin, takım elbiseyle kayak yapmıştı.

TAKIM ELBİSEYLE KAYAK YAPMIŞTI

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Elçin'in kayak konusunda usta olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu, takım elbiseyle kayak yapmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

ÜŞÜMEDİNİZ Mİ?' SORUSUNA CEVAP

Elçin, muhabirlerin "Üşümediniz mi?" sorusuna, "Hayır, çünkü içimde içlik vardı. Kendimi sağlama aldım. O yüzden üşümedim. Genelde setlerde de oyuncular hava soğuk olduğu zaman içlik giyer. Dış sahne çekimlerinde ben de içlik giyiyorum. O yüzden alışığım" cevabını verdi.