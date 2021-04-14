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Cansel Elçin'den 'içlik' itirafı!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 15:29 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 15:29

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle laflayan Elçin, geçtiğimiz haftalarda bir derginin çekimi için takım elbiseyle kayak yaptığı anlar hakkında konuştu.


Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile bir derginin çekimleri için Kartalkaya'ya giden Cansel Elçin, takım elbiseyle kayak yapmıştı.
 
TAKIM ELBİSEYLE KAYAK YAPMIŞTI 
 
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Elçin'in kayak konusunda usta olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu, takım elbiseyle kayak yapmasıyla ilgili soruları yanıtladı.
 
ÜŞÜMEDİNİZ Mİ?' SORUSUNA CEVAP 
 
Elçin, muhabirlerin "Üşümediniz mi?" sorusuna, "Hayır, çünkü içimde içlik vardı. Kendimi sağlama aldım. O yüzden üşümedim. Genelde setlerde de oyuncular hava soğuk olduğu zaman içlik giyer. Dış sahne çekimlerinde ben de içlik giyiyorum. O yüzden alışığım" cevabını verdi.
 
Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat, ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İkili, aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlenmişti.
 

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