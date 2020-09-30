30 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 1.96 EURO 9,0790 -1.08
USD 7,7440 -0.94 ALTIN 469,810 -1.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Canlı yayında tartıştılar! Biden'dan Trump'a: Ne zaman inşallah?

DHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 22:55 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 22:55

ABD'de dün yapılan başkanlık düellosunda ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını söyledi. ABD Başkan adayı Joe Biden ise Trump'a yanıt olarak, Ne zaman? İnşallah dedi.


ABD'de dün yapılan ve izlenme rekorları yayında, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan adayı Joe Biden, karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını ifade ettiği sırada Joe Biden, Ne zaman? İnşallah yanıtını vererek araya girdi.
 

ETİKETLER

ABD Donald Trump dolar Joe Biden
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.