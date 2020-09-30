ABD'de dün yapılan ve izlenme rekorları yayında, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan adayı Joe Biden, karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını ifade ettiği sırada Joe Biden, Ne zaman? İnşallah yanıtını vererek araya girdi.
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- Canlı yayında tartıştılar! Biden'dan Trump'a: Ne zaman inşallah?
Canlı yayında tartıştılar! Biden'dan Trump'a: Ne zaman inşallah?
DHA | 30 Eylül 2020 Çarşamba - 22:55 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 22:55