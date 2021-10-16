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Canlı yayında son dakika olarak duyurdu! Perşembeye kadar sürecek, en kötü gün…
Meteoroloji ve AFAD peş peşe duyurdu. Saat verdiler soğuk, yağmur fırtına çok kuvvetli geliyor… Meteoroloji çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olacağı duyuruldu. İstanbul için de alarm verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada o güne dikkat çekti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.