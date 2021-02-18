Canlı yayında şok olay! Müge Anlı'da...

Esra Erol'un programının ardından bir ayakkabı fırlatma olayı da Müge Anlı'da yaşandı. 8 yıldır kayıp Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında izin isteyerek ayakkabısını çıkardı ve kızının kaybından sorumlu tuttuğu Murat Akın'a fırlattı. Herkesi hayrete düşüren olay sonrasında canlı yayın birkaç saniye durduruldu.

18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun Yılmaz'ı Gülşen Caymaz'la tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.

YAYIN DURDURULDU Dünkü bölümde Gülşen Caymaz'ın annesi de Müge Anlı'ya katıldı. Anne kızının öldürülüp gömülmüş olabileceğini söyledi. 8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında izin isteyip ayakkabısını çıkarıp fırlattı.

O anların ardından canlı yayın bir süreliğine kesinti yaşanırken, yayın ekibi öfkeli kadını kontrol etmekte zorlandı.