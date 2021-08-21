Canlı yayında satanist ayini! Her şey bir anda oldu

Avustralya'da bir televizyon kanalında sunulan haber bülteni sırasında ekrana bir anda satanistlerin düzenlediği bir ritüelin görüntüsü geldi.

ABC adlı kanalda haber sunucusu Yvonne Yong, rutin bir gece haberleri programı sunuyordu. Yong, Queensland eyaletinde polis köpeklerine yönelik yaralama ya da öldürme olaylarının ceza gerektiren suç olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısına dair bir haber aktarırken, canlı yayında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Yong'un sunumu sırasında ekranlara bir anda bir satanist ayininin görüntüleri geldi. Görüntülerde, ters dönmüş bir haçın yanında duran siyah cübbeli birinin, "Selamlar olsun, Şeytan" dediği duyuluyor.

20 Ağustos'ta Media Watch tarafından paylaşılan videoda, bu sıradışı kesintinin ardından yayının normale döndüğü ve ekrana Yong'un geldiği görülüyor. Sunucu, biraz duraksadıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yayına devam ediyor.

Satanist ritüelin görüntülerinin başka bir habere ait olup olmadığı henüz bilinmezken, ABC olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan internette bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdekilerin Noosa Şeytan Tapınağı üyeleri olabileceğini söyledi. Noosa'nın üyeleri, hükümetten satanistlerin de okullarda din dersi vermelerine olanak sağlamasını talep etmeleriyle gündeme gelmişti.