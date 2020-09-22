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Canlı yayında pişkin itiraf! Evli kadın 2 yıldır komşusuyla yasak ilişki yaşamış
Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat, komşusu olan Cengiz beyden şüphelendiğini anlattı. Eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi.