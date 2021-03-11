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Canlı yayında ilişki itirafı! 8 aylık hamile Cemile...
Esra Erol’a katılan 8 aylık hamile Cemile 16 yaşında görücü usulü Ahmet Dinçer’le 1 yıl birlikte yaşadı. 17 yaşında resmi nikah kıyılan genç çift 2 yılın sonunda sorunlar yaşamaya başladı. Görücü usulüyle evlendiğini kişi Ahmet Dinçer evde yokken kayınpederi Yüksel ve kayınvalidesi Behime’nin kendisini evden kovduğunu söyleyen Cemile, eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım istedi.