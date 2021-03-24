Canlı yayında herkes şok oldu! 'Ben zaten evliyim, seninle evlenemem'

Dün ekranlara gelen Esra Erol'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Stüdyoya yaşananlar herkesi şoke etti. İlginç anlar yaşandığı olayda, kendisini evlilik vaadiyle kandırıp nişan yaptıktan sonra başka biriyle evli olduğu ortaya çıkan ABP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Zorlu hakkında suçlamalarda bulunan iki çocuk annesi kadın Nergiz, "Yıllar sonra ilk defa evliliği düşündüm. Bir de 50 bin liramı aldı" diyerek yaşananları anlattı.

Kendisine ait bir temizlik şirketi olan 2 çocuk annesi Nergiz Hanım, kendisini evliliğe ikna eden 63 yaşındaki Anadolu Birliği Partisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Zorlu tarafından kandırıldığını söyledi. Evlilik hazırlığında olan Zorlu'nun aslında evli olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"KENDİME ÇOK KIZIYORUM"

Hüseyin Zorlu ile üyesi olduğu partide tanıştıklarını söyleyen Nergiz Hanım, "Çevredekilere davranışları nedeniyle güvendim. Aracılarla tanıştırıldık. Bunca yıl evliliği düşünmemiştim, ancak o bana düşündürdü. Kendime çok kızıyorum" dedi.

"KARI-KOCA OYUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Birlikte yemeğe gittikleri arkadaşlarının "Sizi karı-koca olarak tanıtırsam ancak eve alabilirim" dediğini söyleyen kadın sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Sonra o karı-kocalık gerçeğe dönüştü. Bana bekar olduğunu, eşinden ayrılmış olduğunu söylemişti. Durumunun iyi olduğunu da söyledi, her şeyle ilgileniyordu. Beni ünlü bir aileden olduğuna inandırdı. Aynı evde kalmaya başladı. Babadan kalma bir yerden bana bir para kaldı 50 bin lira, parayı benim hesabıma yatıralım dedi. Sonra ailesiyle tanıştım ve nişan yaptık. 'Evlenelim' deyince de 'ben zaten evliyim, seninle evlenemem" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ardından Başkan Yardımcısı Hüseyin Zorlu canlı yayına katıldı. Kendisine gelen suçlamalarla ilgili Zorlu, "Ailemle filan tanıştırmadım. 3 yıldır ayrı yaşıyorum ben. Bir sebepten dolayı boşanamıyorum" diyerek iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Bugüne kadar 3 evlilik yaptığını söyleyen Zorlu'nun aslında 5 evlilik yaptığı da ortaya çıktı.

Hüseyin Zorlu'nun karısı da canlı yayına bağlanarak, "Bizim gayet normal ve güzel bir evliliğimiz vardı. İhanet sebebiyle ayrıldık" dedi.

GENEL BAŞKAN CANLI YAYINDA

Programa Nergiz Hanım ile birlikte Hüseyin Zorlu, canlı yayına telefonla bağlanan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın konu hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Ben evli olduğunu bilmiyordum, disiplin kuruluna sevk ediyorum" ifadelerinde bulundu.