İzmir'de yaşanan depremle birlikte tüm Türkiye tek yürek oldu. Enkazdan gelecek iyi haberlere kilitlenen herkes gibi bölgede görev yapanlar da duygu dolu anlar yaşıyor. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever yaşadıklarını canlı yayında anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Enkazda yakınlarını bekleyenlerle aynı duygular içerisinde olduğunu aktaran Sever 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedeni ulaşıldığında, 'çıkarılan kişinin o olmasını diledim.' dedi.
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Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar
03 Kasım 2020 Salı - 15:50 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 16:20