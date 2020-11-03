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Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar

03 Kasım 2020 Salı - 15:50 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 16:20

İzmir’de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinden kimi zaman sevindiren haberler gelirken kimi zaman da yürek yakan acı haberler geliyor. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, 21 yaşındaki Seda Dinçer'in ölüm haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. CNN Türk spikeri Semiha Şahin de duygu dolu anlarda yayına devam etmekte zorlandı.


İzmir'de yaşanan depremle birlikte tüm Türkiye tek yürek oldu. Enkazdan gelecek iyi haberlere kilitlenen herkes gibi bölgede görev yapanlar da duygu dolu anlar yaşıyor. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever yaşadıklarını canlı yayında anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Enkazda yakınlarını bekleyenlerle aynı duygular içerisinde olduğunu aktaran Sever 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedeni ulaşıldığında, 'çıkarılan kişinin o olmasını diledim.' dedi. 

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