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Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

08 Aralık 2020 Salı - 22:36 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 22:36

CNN TÜRK'te bu akşam yayınlanan Akıl Çemberi programında Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açıklama geldi.


Programa ara veren Başak Şengül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
Şimdi tam anlamıyla durumuna dair net bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin müdahalesi söz konusu. Rahatsızlandı yayınımız esnasında. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Şimdi takip ediyoruz, öncelikle çok çok geçmiş olsun diyelim. Beklemedeyiz şu anda...
 
Ankara stüdyosunda olan Hulki Cevizoğlu da, "Ambulans şu anda binaya girmek üzere. Bilinci yerinde, konuştuk. Gün boyunca toplantılara katıldığını yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.
 

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