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Canlı yayında Ece Üner'i çıldırtan tehdit!

20 Ekim 2021 Çarşamba - 17:30 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 17:45

Ece Üner’in sunduğu "Ece Üner İle Susma" da Ali, Naime ve İbrahim arasında beklenen büyük yüzleşmenin ikinci perdesi gerçekleşti.


Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner’in sunduğu “Ece Üner İle Susma”da Ali, Naime ve İbrahim arasında beklenen büyük yüzleşmenin ikinci perdesi gerçekleşti.
 
Program esnasında Ali Naime’ye, çocuklarını tek bir şartla gösterebileceğini söyledi ve ardından da herkesi şok eden bir açıklamada bulundu. Ali, Naime’ye “Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını istediğin günde istediğin saatte sana gösteririm” dedi. Konuya kayıtsız kalamayan Ece Üner ise “Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz, çocuk bir mal değildir” diyerek tepkisini dile getirdi. Ali’nin şok eden sözlerinin ardından stüdyoda gergin anlar yaşandı.

 

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