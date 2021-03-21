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Canlı yayında çıplak kadın şoku! Bir anda...

DHA |  21 Mart 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 16:04

Romanya'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş olan ve tamamen çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.Romanya'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş olan ve tamamen çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.


Romanya’da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida’ya “Paramı geri ver” şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti. Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida’nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.   
 
 
 
 
 

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