Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Flaş gelişme

Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak’ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Ali Toprak’ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlının sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprakın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak’ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

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