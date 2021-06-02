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Canlı yayında çarpıcı sözler! 'Kurtulanların bir kısmı yarım insan'
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürerken, aşı sırası geldiği halde aşı olmak istemeyen vatandaşların sayısı uzmanları endişelendiriyor. CNN Türk yayınında koronavirüs aşılama sürecini değerlendiren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Prof. İsmail Cinel önemli açıklamalarda bulundu.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK yayınında koronavirüs aşısının önemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.