Canlı yayında ağlayarak yardım istemişti! Valilikten açıklama geldi

Sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı esnada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadınla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden son dakika açıklaması yapıldı. İşte haberin detayları...

Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen vatandaşa emniyet güçlerinin Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaştığı ve olaya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.