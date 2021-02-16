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Canlı yayın yaparken polisler baskın yaptı

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 15:14 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 15:14

İzmir'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin ”Polis geldi, yayını kesin” uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.


İzmir'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin ”Polis geldi, yayını kesin” uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.  
 
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesindeki bir iş yerinde kaça parfüm ve kol saati satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis ekipleri, bir kadını, sosyal medya üzerinden canlı yayınla kaçak ürünlerin tanıtımını yaptığı sırada yakaladı. Polis ekiplerinin ”Polis geldi, yayını kesin” uyarısının canlı yayında duyulduğu operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi. Ö.K., E.A., E.Ö. ve D.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
 
 

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