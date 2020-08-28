Canlı yayın esnasında özür diledi!

İnfial yaratan olayla ilgili ilk kez konuşan Dinç, kitabının basımının durdurulduğunu ve ellerindeki kitapları imha ettiklerini açıkladı. Ödülleri ve akademik kariyerinden bahsederek, kitapta yer alan hatanın farkında bile olmadığını anlattı. Tepki çeken hikayeyi büyüklerinden dinlediğinde güldüğünü belirten yazar, kitapta ise ironi yaptığını söyledi.

Açıklamalarıyla şaşırtan Dinç’e sunucumuz Hakan Ural “Bu hikayeye nasıl gülebilirsin?” diyerek tepki verdi. Soru karşısında cevapsız kalan yazar, sonraki açıklamalarında hata yaptığını söylese de kendini savunmayı sürdürdü. Kitaptaki skandal ifadelerin yayılmasının ardından özür açıklaması yayınlandığını belirten yazar Dinç, canlı yayın esnasında da özür diledi.