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Canlı yayın esnasında özür diledi!

28 Ağustos 2020 Cuma - 17:23 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 17:23

Yazdığı çocuk kitabında skandal ifadelere yer veren yazar Musa Dinç, Neler Oluyor Hayatta’ya bağlandı.


Yazar Musa Dinç, Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak kitabıyla ilgili konuştu.
 
İnfial yaratan olayla ilgili ilk kez konuşan Dinç, kitabının basımının durdurulduğunu ve ellerindeki kitapları imha ettiklerini açıkladı. Ödülleri ve akademik kariyerinden bahsederek, kitapta yer alan hatanın farkında bile olmadığını anlattı. Tepki çeken hikayeyi büyüklerinden dinlediğinde güldüğünü belirten yazar, kitapta ise ironi yaptığını söyledi.
 
Açıklamalarıyla şaşırtan Dinç’e sunucumuz Hakan Ural “Bu hikayeye nasıl gülebilirsin?” diyerek tepki verdi. Soru karşısında cevapsız kalan yazar, sonraki açıklamalarında hata yaptığını söylese de kendini savunmayı sürdürdü. Kitaptaki skandal ifadelerin yayılmasının ardından özür açıklaması yayınlandığını belirten yazar Dinç, canlı yayın esnasında da özür diledi.
 

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