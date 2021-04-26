Canlı altın fiyatları 26 Nisan! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

26 Nisan altın fiyatları merak ediliyor. Altın yatırımcıları 26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar sorularına yanıt arıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yükselişle başladı. Sabah saatlerinde altının gram fiyatı 481 TL. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın günü 477 seviyelerinde, çeyrek altın ise günü 775 seviyelerinde bitirmişti. Gram altın fiyatı 481 TL ile yeniden yükselişe geçerken, çeyrek 772, yarım 1534, tam ise 3 bin 28 TL ile işlem görmeye başladı. 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 431,43

SATIŞ: 462,12

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.142,00

SATIŞ: 3.222,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.028,39

SATIŞ: 3.089,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 770,00

SATIŞ: 788,00

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