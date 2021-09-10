10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 10,0100 0.17
USD 8,4680 0.36 ALTIN 487,090 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çankırı'da heyecanlandıran keşif! Tam 9 milyon yıllık...

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 21:28 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 21:28

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, 9 milyon yıllık fillerin atasına ait uyluk kemiği ve defans dişi (fillerin en uzun dişleri) bulundu.


Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları Ankara  Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr.  Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.
 
Çorak Yerler'deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8,5-9 milyon  yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl bulunan en önemli  fosilleri ise fillerin atasına ait uyluk kemiği ile defans dişi oluşturuyor.
 
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, geçen sezon salgın nedeniyle  kazı çalışmaları yapamadıklarını, sadece laboratuvar çalışması yaptıklarını  söyledi.
 
Bu yılki kazı sezonunda alanı açtıkları andan itibaren fosillere  ulaştıklarını belirten Sevim Erol, "Bu sene yapılan kazıda 104 numaralı fosil  elde edildi. Bunların içinde geçen yıllarda çıkan atların atalarına ait  fosillerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu sene ayrıca önceki yıllarda çok  fazla bulunmayan geyiklere ait boynuz ve kafatası ile fillerin atalarına,  özellikle iri formlara ait bir defans üst çene dişi ile bir de bütün bir uyluk  kemiği bulduk." dedi.
 
"İri fosilleri genellikle alçı ceket uygulayarak çıkarmaktayız"
 
Bulunan fosillerin çıkarılması için çok dikkatli ve hassas çalışmalar  yapıldığını anlatan Sevim Erol, şöyle devam etti:
 
"Bulunan fosillerin hemen hepsi günümüzden 8-9 milyon yıl öncesinde  yaşamış hayvanlara ait fosil örnekleridir. Fosiller, organik materyaller  olmalarından dolayı korunmaları oldukça zordur. Ayrıca fosilleri açığa çıkarırken  zarar vermeden ve kırmadan çıkarmak çok zahmetlidir. Çok dikkatli olmak  gereklidir. Çıkarmadan önce bir kere üstleri tamamen açılır. Gün ışığına  çıkarılan fosillere bazı işlemler uygulanmaz ise parçalanıp dağılacaktır. Bu  nedenle uzman antropologların bu fosilleri çıkarmaları gerekmektedir. Bu işlemler  fosilleşmenin ne yöne doğru olduğu ve nasıl fosilleştiği gibi tafonomik açıdan  önemli bilgilerin elde edilmesi için uygulanmaktadır. İri fosilleri genellikle  alçı ceket uygulayarak çıkarmaktayız."
 
Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında ekip arkadaşlarının özverili bir  şekilde çalışarak fosilleri elde ettiklerine vurgu yapan Sevim Erol, "Bu seneye  kadar yapılan çalışmalarda özellikle filgillere yani hortumlulara ait fosil  kalıntıları arasında bu kadar bütün ve sağlam olarak çıkan uyluk kemiği ve defans  dişi bulunmamıştı. Bu yıl ilk kez bu iri parçaları ele geçirmiş olduk. Bu da  lokalitede tepenin altına girdikçe daha iri formlarla karşılaşacağımızın bir  göstergesi olmalıdır. Yani bu bölge daha çok farklı türlere ait fosil buluntusu  barındırıyor diyebiliriz." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Çankırı Çorak Yerler Omurgalı Fosil heyecanlandıran keşif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.