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Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara, saat 11.00'den sonra pazar yasaklandı

DHA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 16:59

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, corona virüs önlemleri kapsamında, saat 11.00'den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.


Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı.
 
Corona virüs nedeniyle kentte vaka sayıları ile ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Ayaz, kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti. Vali Ayaz, şunları kaydetti:
 
"Kendilerini daha iyi koruyabilmemiz için saat 11.00'den sonra 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine girişleri yasaklanmıştır. Nikah işlemleri, düğün törenleri öncesinde yapılacak olup, düğün sırasında nikah kıyılmayacaktır. Şehir içinde yer alan piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz."

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Çankırı Çankırı 65 yaş yasak
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