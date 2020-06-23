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Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

23 Haziran 2020 Salı - 9:06 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 9:58

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Çankırı'da saat 08.54'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan, 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.54'te meydana geldi.
 
Depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. İlçede kısa süre paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.
 
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana  gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir  olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.  Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre  Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.  İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden  Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
 

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