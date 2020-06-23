Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan, 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.54'te meydana geldi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. İlçede kısa süre paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.