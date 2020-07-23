Çankırı Çerkeş TOKİ kura sonuçları - TOKİ Çankırı Çerkeş kura çekilişi ve 2+1 99 – 3+1 42 Çerkeş TOKİ kura sonuçları

TOKİ Çankırı Çerkeş kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Çankırı Çerkeş 140/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi başvurusu onaylanan Çankırılılar, TOKİ Çankırı Çerkeş kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 99 - 3+1 42 konutun hak sahibinin belirleneceği Çerkeş TOKİ kura sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Çankırı Çerkeş kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Çankırı TOKİ Çerkeş kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Çankırı Çerkeş kura kura sonuçları…

Çankırı TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Çankırılılar, TOKİ Çankırı Çerkeş çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 99, 3+1 42 toplam 141 kişinin konut sahibi olacağı Çankırı TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Çankırı Çerkeş kura çekimi ve sonuçları…

TOKİ ÇANKIRI ÇERKEŞ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Çankırı Çerkeş kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ÇERKEŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

ÇANKIRI ÇERKEŞ TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Çankırı Çerkeş 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ÇANKIRI ÇERKEŞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ