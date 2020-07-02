Çankaya Belediyesi zabıta alımı sonuçları - Çankaya belediyesi zabıta alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirirken bir duyuru yayımlandı. 80 zabıta alımına başvuru yapan aday sayısına ve mülakata gireceklerin listesinin açıklanacağı tarihe yer verildi. Peki, Çankaya belediyesi zabıta alımı sonuçları 2020…

Çankaya Belediye Başkanlığı açıklama yapıldı ve 80 zabıta alımına 4 bin 344 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Peki, Çankaya belediyesi zabıta alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çankaya Belediye başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların 23 ile 29 Haziran 2020 tarihleri arasında alındığı ve başvuru yapan adayların 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında mülakata alınacağı belirtildi.

400 KİŞİ MÜLAKATA ALINACAK

80 zabıta alımında 4 bin 344 başvuru oldu. Başvuru yapanlar KPSS sıralamasına tabi tutulacak ve 400 kişi mülakatlara alınacak.

ZABITA LİSTE YAYIMLANMA TARİHİ

Mülakata girecek adayların isim listeleri ve KPSS taban puanlarının açıklanma tarihi 3 Temmuz olarak duyuruldu. İşte o açıklama:

"23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz’da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Sınava başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağırılacak.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68’i erkek 12’si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak."