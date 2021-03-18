Çankaya Belediyesi memur alımı 2021 | Çankaya Belediye 27 memur alımı başvuru tarihi, şartları, kadroları…

Çankaya Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu. Çankaya tarafından yayımlanan ilanda başvuru sırasında gerekli belgeler ve başvuru tarihleri de belirtildi. Çankaya Belediye 27 memur alımı başvuru tarihi, şartları, kadroları…

Çankaya Belediye Başkanlığı'na VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli unvanlarında memur alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylarda hizmetli unvanı için KPSS 65 puan diğer unvanlar için KPSS en az 70 puan şartı isteniyor. Çankaya Belediyesi memur alımı 2021 hakkındaki detaylar…

ÇANKAYA BELEDİYE 27 MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvuru işlemlerinin 16 Nisan 2021 tarihi ile 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğine dikkat çekilen resmi duyuruda adayların başvuru sırasında gerekli başvuru formuna www.cankaya.bel.tr adresinden erişebileceği kaydedildi.

Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek. Şahsen başvuru istenen unvanlar için adres, "Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı" olarak kaydedildi. Başvuru sırasında gerekli belgelerin tamamı şu şekilde:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuruformuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet

belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

ÇANKAYA BELEDİYE MEMUR ALIMI ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI