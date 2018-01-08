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Son dakika: Canikli'den askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile ilgili flaş açıklama

08 Ocak 2018 Pazartesi - 11:55 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 16:15

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sınavla ilgili başvurular yarın başlıyor, sınav tarihi ise 18 Mart...


Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı  karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427  subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836  astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel  Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3  bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır."

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