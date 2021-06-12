Cani çift tarikatlarına girmeyen kadını vahşice öldürdü

Çöpçatan sitesinden tanışıp kandırmaya çalıştıkları kadını sapkın tarikatlarına üye yapmaya çalıştılar. Karşı çıkan 24 yaşındaki kadını canice öldürüp 14 parçaya böldüler. Mahkeme bu acımasız cinayet karşısında idam kararı verdi. Sapkın bir tarikatın üyesi cani çift, 2017 yılında çöpçatan sitesi Tinder'da tanıştığı Nebraska'lı bir kadınını boğazını sıkarak öldürdü ve 14 parçaya böldü. Korkunç cinayet uzun süre manşetlerden inmedi.