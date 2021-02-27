Caner Erkin kadro dışı mı, sorusu günün en çok aranan soruları arasına girdi. Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Gustavo ve İrfan Can sakatlıkları sebebiyle kafilede yer almazken Caner Erkin'in kadroda bulunmama sebebinin Erol Bulut'un tercihi olduğu belirtildi. Caner Erkin neden kadroda yok? Caner Erkin cezalı mı?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın kafilesinde sakatlığı devam eden Luiz Gustavo'nun yanı sıra Sadık Çiftpınar, Caner Erkin ve henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci de yer almadı. Caner Ekin kadro dışı! Caner Erkin neden kadroda yok, cezalı mı?

Caner Erkin neden kadroda yok?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı. Henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun dışında Caner Erkin'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Caner'in Trabzon'a götürülmeme nedeninin hoca tercihi olduğu öğrenildi.

Cezası ve sakatlığı bulunmaya milli futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya alınmadığı ifade edildi.

Caner Erkin'in yokluğunda sol bek pozisyonunda Novak'ın forma giymesi beklenirken orta saha ikilisi yine Jose Sosa ve Ozan Tufan'dan oluşacak.