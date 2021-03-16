Caner Cindoruk'un ünü ülke sınırlarını aştı!

PANDEMİ SONRASI GELMEK İSTİYORUM

Arjantin’e gitmek istediğinden bahseden ünlü aktör, “Arjantin’e daha önce gelmedim ancak çok gelmek istiyorum. Arjantin bana otantik gelen ülkelerin başında geliyor. Pandemiden sonra kesinlikle gelmek istiyorum” diye konuştu.