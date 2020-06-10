Caner Çalışır kim, nereli? Benimle Söyle yarışmasında jüri üyesi olan fenomen Caner Çalışır neden öldü?

Caner Çalışır öldür mü? Sosyal medyada paylaştığı video içerikleriyle ünlü olan, son olarak Benimle Söyle yarışma programında jüri üyeliği de yapan 31 yaşındaki Cener Çalışır hayatını kaybetti. Caner Çalışır’ın vefat haberini yakın arkadaşları sosyal medyadan duyurdu. Peki, Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır neden vefat etti? İşte tüm gelişmeler…

Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci gibi isimlerle yakın arkadaş olan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonrası 31 yaşında vefat etti. Ünlü ismin ölüm haberini arkadaşları da doğruladı.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, en son FOX TV'de yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktaydı.