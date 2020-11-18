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Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı,geçti!

Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı,geçti! Victoria's Secret yıldızı Candice Swanepoel, Miami'de denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.
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