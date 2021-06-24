24 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.411 0.60 EURO 10,4060 0.93
USD 8,7070 0.78 ALTIN 497,190 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA) |  24 Haziran 2021 Perşembe - 21:03 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 21:03

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Erçetin, "İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" dedi.


Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için kamu spotu reklamında yer aldı. Erçetin'in yer aldığı reklamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Candan Erçetin Sağlık Bakanlığı koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.