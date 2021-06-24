Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için kamu spotu reklamında yer aldı. Erçetin'in yer aldığı reklamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.
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- Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin
Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA) | 24 Haziran 2021 Perşembe - 21:03 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 21:03