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Canbar büyüsü, bağlama, nohut büyüsü ve aşık etme büyüsü! Google’a ‘medyum ve falcı’ cezası

08 Kasım 2021 Pazartesi - 8:29 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 8:29

İnternette “medyum” kelimesi aratıldığında arama sonucu olarak sunulan ve reklam olduğu belirtilen, medyumlara ilişkin tanıtımlar yer aldı. Google, medyum ve falcıların reklamları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından mercek altına alındı.


Son dakika haberine göre; Kurulun tespitlerine göre, internet sitesinin arama çubuğunda “medyum” kelimesi aratıldığında arama sonucu olarak sunulan ve reklam olduğu belirtilen, medyumlara ilişkin tanıtımlar yer aldı. Söz konusu tanıtımlarda “canbar büyüsü, nohut büyüsü, bağlama ve aşık etme büyüsü” gibi ifadelere yer verilerek, vatandaşların bu kişilerin iletişim bilgilerine yönlendirildiği belirlendi.
 
Yapılan incelemeler sonucunda, ifadelerin açıkça Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmüne aykırı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 114 bin 326 lira idari para ve anılan reklamların durdurma cezaları verilmesine karar verildi.
 
Su aldatmacası
Kurul, ayrıca televizyonda ve Apple Türkiye isimli Youtube sosyal medya hesabında iPhone 12 için yayınlanan reklamları “tüketiciyi aldatmaya yönelik” bularak firmaya 457 bin 308 lira para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uyguladı.(Milliyet/MELTEM GÜNEŞ)

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