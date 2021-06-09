Canavar Kamyonlar filminin oyuncuları kimlerden oluşuyor, konusu ne?

Aksiyon ve komedi türünde olan film Canavar Kamyonlar bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. 2017 Amerika yapımı Canavar Kamyonlar filmi (Monster Trucks) konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Canavar Kamyonlar oyuncuları ve konusu...

Canavar Kamyonlar filmi merak ediliyor. Paramount Pictures için üretilen 2017 yapımı filmin senaryosunu Derek Connolly, yönetmenliği ise Chris Wedgeyaptığı üsteniyor. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Canavar Kamyonlar konusu ve oyuncu kadrosu…

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ OYUNCULARI

Lucas TillJane Levy

Amy Ryan

Rob Lowe

Danny Glover

Barry Pepper

Holt McCallany

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KÜNYESİ

Başrolünde Lucas Till’in yer aldığı ‘Canavar Kamyonlar’ filminin yönetmen koltuğunda Chris Wedge oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jane Levy ve Thomas Lennon yer alıyor.

Yönetmen: Chris Wedge

Oyuncular: Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon

Tür: Macera, Fantastik

Ülke: 2017 / A.B.D.

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.