Canavar Kamyonlar filminin oyuncuları kimlerden oluşuyor, konusu ne?

Canavar Kamyonlar filmi merak ediliyor. Paramount Pictures için üretilen 2017 yapımı filmin senaryosunu Derek Connolly, yönetmenliği ise Chris Wedgeyaptığı üsteniyor. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Canavar Kamyonlar konusu ve oyuncu kadrosu…
CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ OYUNCULARI
Lucas TillJane Levy
Amy Ryan
Rob Lowe
Danny Glover
Barry Pepper
Holt McCallany
CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU
Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.
CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KÜNYESİ
Başrolünde Lucas Till’in yer aldığı ‘Canavar Kamyonlar’ filminin yönetmen koltuğunda Chris Wedge oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jane Levy ve Thomas Lennon yer alıyor.
Yönetmen: Chris Wedge
Oyuncular: Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon
Tür: Macera, Fantastik
Ülke: 2017 / A.B.D.
Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.