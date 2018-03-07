07 Mart 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 12°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.710 -0.20 EURO 4,7240 0.37
USD 3,8010 0.22 ALTIN 162,750 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Canan Karatay'a kötü haber! İşte verilen ceza...

07 Mart 2018 Çarşamba - 1:29 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 1:29

İstanbul Tabib Odası, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Önüne gelen antidepresan yazıyor" sözlerinden sonra Karatay hakkında soruşturma açtı.


Canan Karatay'ın, "Leblebi gibi antidepresan yazılmaz bu ülkede kardeşim" sözlerine psikiyatri derneği tabip odasına suç duyurusunda bulunarak Karatay'ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Tabip Odası şikayet üzerine soruşturma başlattı. Tabip odasına 12 sayfalık savunma sunan Karatay'a 882 lira ceza kesildi.
 
KARATAY'DAN AÇIKLAMA VAR
 
Karatay, tabip odasıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. 882 lira ceza alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan açıklama geldi. 
 
Karatay'ın açıklaması:
 
"Yalnız psikiyatristler değil kadın doğumcular, ortopedistler, cerrahlar, fizik tedavi uzmanları da bu ilaçları yazıyor. Kontrolsüz olarak antidepresan kullanılmaktadır ve buna gerek yoktur." dedik bu onları dellendirdi. "Bağırsakları sağlam tutarsak depresyonun da büyük bir kısmı azalır" dedik buna kızdılar. (Kanal D Haber)

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.