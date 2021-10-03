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Canan Ergüder'den haber var! 'Bu biten bir süreç değil'
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder,tedavi sürecine başlayıp rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan 44 yaşındaki oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.