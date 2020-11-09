Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 195 personel alıyor!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan ilana göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire, diyetisyen, psikolog, ebe, biyolog, fizyoterapist, eczacı ve sağlık teknikeri kadrolarında 195 personel alacak. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÇOMÜ hemşire alımı ve sağlık personeli alımı ilanının detayları...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 195 sağlık personeli alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire, diyetisyen, psikolog, ebe, biyolog, fizyoterapist, eczacı ve sağlık teknikeri kadrolarına personel alımı yapacak. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÇOMÜ personel alımı ilanı ayrıntıları...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) personel alıyor. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire, diyetisyen, psikolog, ebe, biyolog, fizyoterapist, eczacı ve sağlık teknikeri kadrolarında 195 personel alacak. Personel alımında, Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak.

ÇOMÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması

gerekiyor. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.