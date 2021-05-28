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Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı!

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:44 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 10:44

Çanakkale-İzmir kara yolunda, bir TIR'ın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı TIR ve buna bağlı 35 G 83032 plakalı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.
 
Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
 
Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.
 
Şasesi kırılan TIR'ın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

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Çanakkale-İzmir yol kaza trafik
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