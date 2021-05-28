Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı!

Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.

Şasesi kırılan TIR'ın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.