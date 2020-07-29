20 Temmuz’da başlayan öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla dün sona erdi. İl içi tayin için başvuran adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar başvuru için verilen sürenin dolmasının ardından gözleri sonuç tarihine çevirdi. İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. İşte Çanakkale il içi atama sonuçları 2020 hakkındaki detaylar…

MEB'in daha önce yayınladığı takvime göre sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Ancak başvuruların uzatılmasından sonra sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili yeni bir paylaşılmazken, sonuçların MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacağı belirtildi. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Çanakkale il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? Çanakkale MEB il içi atama sonuçları…

ÇANAKKALE MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İl içi atama sonuçları, atama başvurularının uzatılması göz önüne alındığında sonuçların açıklanmasının gecikeceği düşünülüyor. İl içi atama sonuçları her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacağı için Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmeli.

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANAKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ