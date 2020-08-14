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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

DHA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 15:29 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 15:29

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.


Çanakkale’de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına haber verdi. 
 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
 

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Çanakkale orman yangın
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