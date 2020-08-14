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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
DHA
| 14 Ağustos 2020 Cuma - 15:29
| Son Güncelleme : 14 08 2020 - 15:29
Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
SONRA OKU
Çanakkale’de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına
haber
verdi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ETİKETLER
Çanakkale
orman
yangın
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