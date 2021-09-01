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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgede

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 16:49 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 16:49

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.


Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı.
 
Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
 
 
 
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Çanakkale Bayramiç orman yangını
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