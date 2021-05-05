Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, 09.42 sıralarında meydana gelen deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul'dan da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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Çanakkale'de korkutan deprem! Şiddeti...
05 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 10:10
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.42 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu
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