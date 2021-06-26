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Çanakkale'de kafa kafaya facia: 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

AA |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 23:39 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 23:39

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun  kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu  yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkisinde kafa kafaya  çarpıştı.
 
Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan  Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray  Zorlu da yaralandı.
 
Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can  Hastanesine kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.
 
Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın  dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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Çanakkale Biga otomobil
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