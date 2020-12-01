01 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.305 1.64 EURO 9,3730 0.40
USD 7,8320 0.08 ALTIN 449,120 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

DHA |  01 Aralık 2020 Salı - 9:44 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 9:44

Çanakkale'de jandarma, kaçak kazı yapan 17 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 13 şüpheli de adreslerinde yakalandı.
 
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu, 4 balıkçı çizmesi ve 1 araç ele geçirildi.
 
17 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
 

ETİKETLER

çanakkale operasyon jandarma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.