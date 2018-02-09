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Çanakkale'de FETÖ'den yakalanan Mehmet Kaya Ankara'ya gönderildi

DHA |  09 Şubat 2018 Cuma - 16:56 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 16:58

ÇANAKKALE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda yakalanıp gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya, Ankara'ya gönderildi.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İstihbarat ekiplerince 14 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çanakkale'de 13, İzmir'de ise 1 'gaybubet evi' çökertildi.
 
Operasyonda Çanakkale'de eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya ve 19 şüpheli ile İzmir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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