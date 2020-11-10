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Çanakkale'de feci kaza! 3 ölü, 1 ağır yaralı

DHA |  10 Kasım 2020 Salı - 16:06 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 16:06

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.


Çanakkale'de Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden Behram köyüne gitmekte olan Hüseyin Taş idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından bulunan bir evin taş duvarına çarptı. 
 
Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
 
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Çanakkale Ayvacık kaza
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