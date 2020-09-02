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Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 8:59 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 9:01

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle ve sokakta karantina uygulaması başlatıldı.


İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can  başkanlığında toplandı.
 
Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Turan Mahallesi ve  Hamdibey Mahallesi Dere Sokağı'nda tespit edilen vakaların yayılımını engellemek  ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle söz konusu yaşam alanlarında  bazı kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.
 
Buna göre, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokağı'na giriş  ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı.
 
Bölgede yaşayanlara temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı çalışanlar  tarafından yapılacak.
 
Vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın  bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe,  kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve  sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetleri geçici  süreliğine ertelendi.
 
Toplantıda ayrıca, toplu ibadetlerin ertelenmesi, cenaze defin  işlemlerinin kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye  ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması konusunda vatandaşların  bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi iş yerleri de geçici olarak durdurulması  kararlaştırıldı.
 
  
 
 

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Çanakkale karantina corona
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